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القبض على متهم محكوم عليه بالسجن 15 سنة غيابيًا بالمنيا

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القبض على متهم محكوم عليه بالسجن 15 سنة غيابيًا بالمنيا القبض على متهم محكوم عليه بالسجن 15 سنة غيابيًا بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من إلقاء القبض علي متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى حكم غيابى 15 سنة.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد القبض علي "محمد .ز"،35 سنه فلاح من قرية الريرمون التابعة لمركز ملوى مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2466 لسنة 2016 جنايات مركز منفلوط والمتهم فيها بالإتلاف والشروع فى السرقة والمحكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة.


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