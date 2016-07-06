إعلانات الوجبات السريعة مغرية للأطفال وتضر بنظامهم الغذائى

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن إعلانات الوجبات الجاهزة للأطفال عبر التليفزيون والإنترنت تمثل إغراء لهم وتجعلهم يريدون أن يلعقوا الشاشة.

ووفقا لتقرير جديد من مركز أبحاث السرطان البريطانى، فبحثت الدراسة فى كيفية تأثير دعاية الوجبات السريعة على الأطفال وعادات أكلهم و خياراتهم الغذائية.

ويعتقد الباحثون أنه باستخدام المشاهير والألوان الزاهية، والأصوات المضحكة، تكون الإعلانات قادرة على جذب الأطفال والتأثير على عاداتهم الغذائية.

وقال صبى 6 سنوات من نورث هامبتون: "يمكننى رمى أى قطعة من الفاكهة فى سلة المهملات، عند مشاهدة الإعلان مع سؤال أمى من أجل المال حتى أشترى الوجبة الجديدة".

ووجد الباحثون أن أكثر من واحد من كل خمسة أطفال فى إنجلترا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة قبل أن الدخول إلى المدارس الابتدائية بسبب تناول الوجبات السريعة.

وأضاف الباحثون أنه يجب على الدولة وقف إعلانات الوجبات السريعة من التليفزيون مطلقاً. وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”.

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