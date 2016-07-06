لمريض القلب.. تناول الكحك المحشو بالمكسرات بدلاً من الملبن أو العجوة

أكد الدكتور خالد وهبة، استشارى أمراض القلب بمعهد القلب القومى، أن مريض القلب يمكنه تناول من كحكة إلى اثنين فى اليوم، مع مراعاة أن يقوم بضبط معدل السكر فى الدم والضغط والكولسترول.

وقال الدكتور خالد وهبة، إنه يمكن استبدال الحشو من الملبن والعجوة والتى تحتوى على سعرات حرارية عالية بالمسكرات مثل عين الجمل واللوز، موضحًا أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن المكسرات تحتوى على الأوميجا 3 الذى يقلل من الكولسترول الضار كما أنه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة، وينصح الإنسان العادى بتناول كحكتين فقط لأنه يحتوى على سعرات حرارية مرتفعة.

وقال إن مريض قصور الشريان التاجى غير مستحب له الكحك لأنه يعانى من ضيق فى شرايين القلب، والكحك يحتوى على السمن وهو عنصر أساسى فى الإصابة بالكولسترول الضار، كما أنه يزيد من الدهون الثلاثية، مؤكدًا أن مريض قصور الشريان التاجى يكون عادة مريض سكر بنسبة 70%، وعندما تزيد نسبة السكر فى الدم يؤدى إلى التهاب شرايين القلب، ويؤدى إلى ترسيب الكولسترول على الشرايين.

وتابع: "عندما يحدث تصلب فى شرايين الجسم نتيجة زيادة الكولسترول يؤدى ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم، موضحًا أن مريض صمامات القلب يمكنه تناول الكحك، وأيضًا مريض ضربات القلب، أما مريض ضعف عضلة القلب فيسمح له بتناول كميات قليلة منه".

وأوضح أن مرض شرايين القلب لا يأتى بين يوم وليلة لأنه مرض مزمن يتطور على مدار سنوات على حسب العوامل التى تؤدى إلى الإصابة مثل التدخين وارتفاع الكولسترول والسكر بالدم والضغط وعدم ممارسة الرياضة وأن تناول القليل من الكحك لا يسبب أضرار مباشرة على القلب.

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