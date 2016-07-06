بالصور.. لص يُخدر عجوزًا تبلغ 90 عامًا ويسرق ممتلكاتها بالبحيرة

شهدت مدينة دمنهور اليوم واقعة مؤسفة، حيث تجرد مجرم من كافة معانى المشاعر الإنسانية واقتحم منزل عجوز تسكن بمفردها بمنشية الحرية بشارع صيام، ورشها بمادة مخدرة أفقدتها الوعى وسرق كافة ما تملك، وهو عبارة عن حلق ذهب وخاتم ذهب ومبلغ مالى 3300 جنيه "المعاش" ومدخراتها وتركها مغشيًا عليها وفر هاربًا.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث يفيد بتحرير سعاد محمد إبراهيم الإسكندرانى 90 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنشية الحرية بشارع صيام منزل غانم رقم 5 بدائرة مركز دمنهور، محضرًا رقم 18459 جنح مركز دمنهور لسنة 2016.

واتهم المجنى عليها عاطلاً باقتحام منزلها بالعنوان المشار إليه، ورشها بمادة مخدرة أفقدتها الوعى وسرق كافة ما تملك، وهو عبارة عن حلق ذهب وخاتم ذهب ومبلغ مالى 3300 جنيه - وهو المعاش - ومدخراتها وتركها مغشيًا عليها وفر هاربًا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم حازم الشيخ رئيس مباحث مركز دمنهور، والنقيب أيمن خليل معاون المباحث بإشراف العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث لسرعة المتهم والمسروقات.

وما جانبها، قالت المجنى عليها: "بناشد المسئولين بإعادة حقى من اللى ظلمونى وسرقونى وأخدوا حاجتى.. وأنت على الظالم يا رب".

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