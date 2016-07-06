ضبط شخص بحوزته 1500 قرص مخدر قبل توزيعه على عملائه أيام العيد بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل توزيعها علي عملائه أيام عيد الفطر.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي يفيد ضبط "محمد .خ "،39 سنة من إحدى قرى المحافظة وله محل إقامة آخر وبحوزته 1500 قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالى 820 جنيه بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3841 لسنة 2016 إدارى مركز مغاغة وجارٍ تحرير اللازم بمركز المنيا.

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