أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط شخص بحوزته 1500 قرص مخدر قبل توزيعه على عملائه أيام العيد بالمنيا

Google+ Print
ضبط شخص بحوزته 1500 قرص مخدر قبل توزيعه على عملائه أيام العيد بالمنيا ضبط شخص بحوزته 1500 قرص مخدر قبل توزيعه على عملائه أيام العيد بالمنيا
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على شخص بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل توزيعها علي عملائه أيام عيد الفطر.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي يفيد ضبط "محمد .خ "،39 سنة من إحدى قرى المحافظة وله محل إقامة آخر وبحوزته 1500 قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالى 820 جنيه بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3841 لسنة 2016 إدارى مركز مغاغة وجارٍ تحرير اللازم بمركز المنيا.
>

- تكريم عدد من ضباط وأفراد الشرطة المتميزين بالمنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365