حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 6/7/2016

الأسد على الصعيد المهني:

>عندما يوجه إليك رئيسك فى العمل أى انتقاد بخصوص عملك، فلا تأخذ الأمر على أعصابك وتقبل الأمر فالجميع يخطئون، كل ما يجب أن تركز عليه هو تطوير نفسك حتى تثبت له أنك جدير بالثقة، وحتى تثبت لنفسك أنك قادر على فعل المزيد والمزيد، يجب عليك كذلك متابعة كل جديد فى مجال عملك، فهذا يزيد من مهاراتك فى العمل. على الصعيد العاطفي:

>شريك حياتك حتى وإن كان يعرف جيداً أنك تحبه، فهو بحاجة إلى سماع ذلك منك أكثر من مرة، وبأكثر من طريقة، حاول أن تعبر عن مشاعرك هذه كى لا تذبل، وتموت، فأى شخض يحتاج إلى التأكد من حب الطرف الآخر له، وليس بالضرورة أن يكون هذا التعبير بالكلمات، بل التصرفات أوقع. برج الأسد على الصعيد الصحى:

>إن كنت تعانى من الحساسبية امتنع عن السير فى تلك الأماكن التى يوجد بها الأشجار، والحشرات، عليك كذلك المتابعة مع طبيب يتابع حالتك ويشخصها، وتذكر أن الاهتمام بالصحة أمر غاية فى الأهمية، فلا تتهاون فى هذا الأمر. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> عندما تأتى أمامك فرصة لإظهار مواهبك، فلا تتردد أبداً فى فعل ذلك، فالحياة أمامك عريضة وتفتح أبواها، لم تغلقها أنت، الفرص لا تأتى كثيراً فاستغلها.

شبكةعيونالإخبارية

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