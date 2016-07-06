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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 6/7/2016

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 6/7/2016 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 6/7/2016

الجدى على الصعيد المهني:
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السعى نحو التقدم فى مجال العمل، يحتاج إلى اصرار على عدد من المبادئ التى من المفترض أن تكون أساس حياتك العملية فى الفترة المقبلة، من أهمها التكتم على أخبار العمل والمواقف الشخصية حتى تتجنب المشكلات و الأحاديث الجانبية و السير بخطى ثابتة حتى تستطيع إنجاز أكبر عدد من الأفكار و المهام فى أقصر وقت ممكن.

على الصعيد العاطفي:


>التعامل مع كل شخص بشخصية مختلفة، ربما يكون شىء ممتع فى بعض الأحيان، لكن الاستمرار فى ذلك سيكون فى غاية الصعوبة، خاصة أن هناك مواقف لا يمكن أن تخفى فيها عواطفك واتجاهاتك الشخصية، حاول أن توازن الأمور فى النواحى الاجتماعية، حتى لا تجد نفسك فى مواقف تتطلب منك نوع معين من التعامل أنت لا تجيده على الإطلاق.

برج الجدى على الصعيد الصحى:


>انت فى حالة صحية لا تبدو سيئة لكنها أيضاً لا تبدو جيدة تماماً، تحتاج إلى استعادة قوتك البدنية والذهنية، ولذلك فممارسة الرياضة و تناول فاكهة وخضروات طازجة سيفيدك كثيراً، والمشى لمدة نصف ساعة يومياً سيغير كثيراً من حالتك الصحية والمزاجية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة التحدى فى حياته خاصة على الصعيد العملى الذى يتطلب منه أن يطور من أدائه فى العمل ليثبت كفاءته وقدرته على التقدم بخطى ثابتة وسريعة فى الفترة المقبلة، كذلك النواحى العاطفية والاجتماعية التى تفرض عليه بروتوكول مميز فى التعامل مع الأشخاص.

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مصر 365

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