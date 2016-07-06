أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

على الصعيد المهنى..
>

أزمة طارئة فى الأفق قد تغير مسار حياتك المهنية بدرجة كبيرة، لا يجب أن تستلم لمثل هذه الأوضاع السيئة، وكن أكثر هدوءاً فى التعامل مع كل المستجدات، كذلك يجب أن تبحث عن طريقة صحيحة تعالج بها كافة الأمور المتعلقة بالعمل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..
>

علاقتك بالحبيب جيدة جداً ولكن يشوبها بعض القلق والتوتر، استمع إليه ولا تبحث عن المشاكل التى قد تثير الأزمات بينكما، خصوصاً أن علاقتك به فى الفترة السابقة شابها بعض التوترات.

على الصعيد الصحى..
>

يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة، ولكن ينصحك الأطباء بأن تتعامل مع نفسك بشكل صحيح، وتبدأ فى تناول الطعام الصحى، وتحصل على قسط كافِ من النوم، ولا تبذل الكثير من المجهود فى العمل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة، ستشهد تغيرات على مستوى العائلة، كما ستحصل على ترقية فى العمل هذه التى انتظرتها لشهور طويلة، كما أن هناك لقاء قريب مع أحد الأصدقاء القدامى الذى سيجعلك تشعر بالحنين إلى أيام بعينها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى