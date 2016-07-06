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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

برج الثور على الصعيد المهنى ..
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علاقتك بمديرك متوترة جداً خصوصاً أن هناك بعض الأخطاء التى وقعت بها مؤخراً، كما أنه من الأفضل أن تهتم بكل هذه التفاصيل الصغيرة التى من شأنها أن تؤثر عليك سلباً فيما بعد.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..
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لقاء قريب مع حبيب قديم قد يكون سبباً فى اشعال الحب بينكما من جديد، عليك أن تراعى فترة الغياب، وتعيد ترتيب الأوراق إذا كنت تنوى الرجوع إليه.

على الصعيد الصحى..
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أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقط عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتحصل على قسط وافِ من النوم، كذلك يجب أن تكون هادئ ولا تستجيب للأنفعالات التى مررت بها مؤخراً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات سواء على مستوى العمل أو الأصدقاء، حاول أن تستغل كل الفرص التى ستكون متاحة لك فى الفترة المقبلة.

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مصر 365

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