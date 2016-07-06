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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

على الصعيد المهني:


> أصبح من الضرورى الآن البحث عن فرصة عمل ثانية بجانب عملك الأساسى، فالظروف المالية الخاصة بك أصبحت تفرض نفسها عليك بشكل غير مسبوق، حاول التوفيق بين العملين الفترة القادمة حتى تحقق الأهداف التى تريد تحقيقها، والتى هى فى الأساس أهداف مالية.
>الحوت على الصعيد العاطفي: حب جديد يظهر فى الأفق اليوم، شخصًا كنت ترغب فى التعرف عليه الفترة الماضية وبالفعل سيحدث هذا اليوم، لا تخشى من الدخول فى علاقة جديدة فهذه ستجعل نفسيتك أكثر راحة واستقرار من أى وقت سابق، لابد أن تحدد بعض المبادئ التى ينبغى أن تسير عليها الفترة القادمة فى علاقتك الجديدة.

الحوت على الصعيد الصحى:


> الآلام فى الجهاز الهضمى تشعر بها هذه الفترة نتيجة تناولك الكثير من النشويات، لا تعتمد بشكل أساسى فى حياتك على الأطعمة من الخارج، فهى تجعل الجهاز الهضمى بك متعبًا طوال الوقت، الوقت يفرض نفسه عليك للسير على نظام غذائى معين وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


> جلسة ستجمعك بأحد أصدقاؤك اليوم، ستفضفض لصديقك لمدة طويلة اليوم عما حدث خلال الأشهر الماضية، ربما يُحسن هذا من نفسيتك التى أصابها الضرر فى الفترة الماضية، معالجة نفسيتك بالتنزه فى الحداثق والمنتزهات سيكون له تأثير إيجابى على حياتك.

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مصر 365

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