أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016 برج القوس حظك اليوم الأربعاء 6/7/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>

التأقلم على بعض الأوضاع المزعجة فى محيط العمل، هو حل سليم ، لأن هذه الوضاع تكون طبيعية فى بدايات اى عمل جديد فأنت تتواجد مع أشخاص تتعامل معهم لأول مرة وبالتالى فأنت لا تعرف الكثير عن طبيعة أفكارهم و طريقتهم فى تنفيذ مهام العمل، وأنت من الأشخاص التى من الممكن أن تتكيف بسهولة مع الأفراد وتفرض طريقة عملك عليهم.

القوس على الصعيد العاطفي:
>

الحديث عن شخص بشكل دائم، يشير إلى إنه يشغل جزء كبير من تفكيرك، وتعتبر هذه العلامة من مؤشرات الحب التى يعتقد فيها مولود القوس ويندهش لما يفعله أحياناً تحت مسمى أحاديث عادية، أنت مؤهل جداً فى هذه الفترة لخوض مغامرة عاطفية ربما تكون هى القصة الحقيقية التى ستعيشها فى المرحلة المقبلة، وتجنى ثمارها بالشكل الذى تتمناه دائماً.

القوس على الصعيد الصحى:
>

وعكة صحية خفيفية تصيبك بسبب تناول المشروبات المثلجة كثيراً، وتعانى هذه الفترة من احتقان الزور وألام الحنجرة التى تؤثر بشكل كبير على صوتك، تناول المشروبات الدافئة والأعشاب هو الحل السريع والفعال الذى سيفيدك كثراً فى هذه المشكلة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة هامة فى حياته فعلى الصعيد المهنى البدايات العملية الجديدة تتطلب من مولود القوس التأقلم على الأشخاص الجدد الذين ستتعامل معهم فى محيط العمل، والاستعداد لقصة حب جديدة سيغير حياتك كثيراً فى الفترة القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أبريل 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى