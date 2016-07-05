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القوات العراقية تقتل 75 إرهابيًا وتطهر "الزنكورة" بالأنبار من داعش

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القوات العراقية تقتل 75 إرهابيًا وتطهر "الزنكورة" بالأنبار من داعش القوات العراقية تقتل 75 إرهابيًا وتطهر "الزنكورة" بالأنبار من داعش
استكملت القوات العراقية المشتركة تطهير منطقة "الزنكورة‬" شمال غربى الرمادى بالأنبار غرب العراق، وقتلت 75 إرهابيًا من تنظيم (داعش) الإرهابي.

وكانت قوات الفرقة 16 بالجيش ومكافحة الإرهاب والفوج التكتيكى من شرطة الأنبار قد بدأت عملية عسكرية لتطهير المنطقة من فلول مسلحى داعش لمنعهم من شن هجمات على مواقع القوات العراقية بإسناد من المدفعية وطيران العراق والتحالف الدولي.

كما دمرت طائرات عراقية من طراز"إف 16" مقرات قيادة للتنظيم فى قضاء "القائم" غرب محافظة الانبار قرب الحدود السورية ، وقتلت العديد من الإرهابيين.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أنه وفقا لمعلومات استخبارية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة قصف طيران القوة الجوية من طراز "إف 16" تجمعات لعناصر داعش ومقرات قيادة وسيطرة ومراكز اتصال وقتل العشرات من الإرهابيين فى "القائم".
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