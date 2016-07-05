رئيس وزراء المغرب يجهش بالبكاء على الهواء تأثراً بهجمات المسجد النبوى

أجهش عبد الله بن كيران، رئيس وزراء المغرب، بالبكاء متأثراً بما أصاب المملكة العربية السعودية من هجمات إرهابية، التى وصفها بالعمل "المجنون".

وتعجب رئيس وزراء المغرب من قيام تلك الجماعات الارهابية بعملية انتحارية بجوار مدفن رسول الله، قائلا: "نحن ديننا نهانا عن أن نصل بسوء إلى الكنائس، فماذا عن المسجد النبوى؟".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العربية" ، أن من قام بتلك العمليات هم فئة ضالة وفاقدة للصواب والعقل والمنطق، مشددًا على انه حان وقت الالتحام كأمة واحدة للوقوف أمام ذلك الطغيان والفساد.

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