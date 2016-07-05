إصابة مخرج بالتليفزيون وزوجته ومصرع ابنتهما فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب عبدالرحيم الرومى، المخرج بقناة النيل للأخبار، هو وزوجته وبناته ولقيت إحداهن مصرعها، ذلك إثر انقلاب سيارتهم بمدينة الصالحية خلال توجه لقريته بمركز صان الحجر بالشرقية لقضاء عطلة العيد .

كانت مستشفى الصالحية المركزى، استقبلت، المخرج عبدالرحيم الرومى وزوجته وابنتيهما يعانون من كسور وجروح، وجثة نجلته الكبرى تدعى أروكيت 15 سنة، ذلك قبل أذان المغرب .

ووجه الدكتور محمد سرحان، وكيل وزارة الصحة، بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وسرعة توجيه مفتش الصحة بالحسينية، للإنهاء الكشف الطبى على نجلته المتوفاة .

كما أنهى الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث الصالحية، إجراءات تصاريح الدفن بتوجيهات من اللواء حسن سيف، مدير الأمن .

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