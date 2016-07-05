أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة مخرج بالتليفزيون وزوجته ومصرع ابنتهما فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

Google+ Print
إصابة مخرج بالتليفزيون وزوجته ومصرع ابنتهما فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية إصابة مخرج بالتليفزيون وزوجته ومصرع ابنتهما فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية
أصيب عبدالرحيم الرومى، المخرج بقناة النيل للأخبار، هو وزوجته وبناته ولقيت إحداهن مصرعها، ذلك إثر انقلاب سيارتهم بمدينة الصالحية خلال توجه لقريته بمركز صان الحجر بالشرقية لقضاء عطلة العيد .

كانت مستشفى الصالحية المركزى، استقبلت، المخرج عبدالرحيم الرومى وزوجته وابنتيهما يعانون من كسور وجروح، وجثة نجلته الكبرى تدعى أروكيت 15 سنة، ذلك قبل أذان المغرب .

ووجه الدكتور محمد سرحان، وكيل وزارة الصحة، بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وسرعة توجيه مفتش الصحة بالحسينية، للإنهاء الكشف الطبى على نجلته المتوفاة .

كما أنهى الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث الصالحية، إجراءات تصاريح الدفن بتوجيهات من اللواء حسن سيف، مدير الأمن .

بالصور.. مدير تأمين الشرقية يعرب عن استيائه من مستوى نظافة مستشفى العاشر ‎

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365