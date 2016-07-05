أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق أبو زنيمة بجنوب سيناء

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق أبو زنيمة بجنوب سيناء إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق أبو زنيمة بجنوب سيناء
تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من رئيس مباحث قسم شرطة أبوزنيمة بوقوع حادث سيارة وإصابة ثلاثة أشخاص هم سيمون صمويل واصل 43 عام القاهرة وسماح صبحى اسكندر 37 عام القاهرة بابل سيمون واصل 13 عام باصابات ما بين سحجات وكدمات إثر انقلاب سيارة.

وتم نقلهم عبر 3 سيارات إسعاف بحت رعاية الدكتور خالد أبو هاشم مديراقليم بمدن القناة وسيناء ومدير مرافق الاسعاف بجنوب سيناء و الدكتور محمد سعودى نائب مدير مرفق الاسعاف بجنوب سيناء تم إخطار النيابة التى تولى التحقيق.


>رئيس مدينة دهب: تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات استعدادا للعيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365