إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق أبو زنيمة بجنوب سيناء

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من رئيس مباحث قسم شرطة أبوزنيمة بوقوع حادث سيارة وإصابة ثلاثة أشخاص هم سيمون صمويل واصل 43 عام القاهرة وسماح صبحى اسكندر 37 عام القاهرة بابل سيمون واصل 13 عام باصابات ما بين سحجات وكدمات إثر انقلاب سيارة.

وتم نقلهم عبر 3 سيارات إسعاف بحت رعاية الدكتور خالد أبو هاشم مديراقليم بمدن القناة وسيناء ومدير مرافق الاسعاف بجنوب سيناء و الدكتور محمد سعودى نائب مدير مرفق الاسعاف بجنوب سيناء تم إخطار النيابة التى تولى التحقيق.

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