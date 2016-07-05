رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يتفقد الوحدات الصحية بالشرقية

قام الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والنائب عن محافظة الشرقية، اليوم، الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد سرحان، وكيل وزارة الصحة، بالمرور على عدد من الوحدات الصحية ومستشفى الحسينية، التى شدد خلالها فيها إعادة العمل فى وحدة طب الأسرة بالصالحية المتوقفة، وإنشاء بنك الدم بالحسينية، ووحدة غسيل كلوى بصان الحجر القبلية.

كان بدأت الزيارة التفقدية، وحدة طب الأسرة بالصالحية القديمة التابعة لإدارة الصالحية الجديدة الصحية رافقتهم فيها النائبة نوسيلة أبو العمرو، ورصدوا أن المبنى لا يصلح للعمل لسوء حالة المبانى به وغلق عيادة الأسنان لسوء حالة الآلات المستخدمة حفاظاً على المرضى ويتم تحويل حالات الأسنان إلى مستشفى الصالحية المركزى.

وحضر أثناء الزيارة بعض الأهالى واستمع وكيل الوزارة ورئيس لجنة الصحة إليهم، وإلى طلباتهم بضرورة توفير خدمة طبية أفضل ووعد بسرعة متابعة الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة وتطوير الوحدة مع إدارة التخطيط بالوزارة لتقديم خدمة علاجية ووقائية على أكمل وجه مع توفير مكان بديل مؤقت يقوم الأهالى بتوفيره، وسيتم دفع إيجاره من حساب المديرية لحين تطوير الوحدة وكذلك تكليف إدارة الأسنان بالمديرية بسرعة توفير الآلات اللازمة لتشغيل عيادة الأسنان بالوحدة .

وتفقدت الزيارة مستشفى الحسينية المركزى، أكد وكيل الوزارة، سرعة إنهاء إجراءات إنشاء بنك الدم بالمستشفى وأثنى النائب مجدى مرشد على التطوير، الذى تم بالمستشفى والتجهيزات المتوفرة والخدمة المقدمة به.

وفى وحدة قرية السماعنة، تم مناقشة توفير وإنشاء وحدة غسيل كلوى ووحدة حضانات بالدور الثانى بالوحدة حيث أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بأن القرية فى حاجة ماسة لذلك وسيتم توفير وحدة الغسيل الكلوى، بالجهود الذاتية على أن تتولى وزارة الصحة توفير الحضانات وقرر وكيل الوزارة إرسال الإدارة الهندسية بالمديرية إلى الوحدة لعمل المقايسات الخاصة بإنشاء وتجهيز هذه الوحدات من الوصلات والأجهزة بالإضافة إلى ضرورة توافر أسانسير داخل المبنى لسهولة نقل الحالات للدور الثانى.

واختتم الزيارة فى صان الحجر القبلبية، ومتابعة إنهاء إنشاء وتجهيز وحدة الغسيل الكلوى وعمل عيادات تخصصيه سيتم افتتاحها قبل نهاية هذا الشهر .