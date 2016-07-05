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الكاف يعلن حكام مواجهتي الأهلي والوداد في دوري الأبطال.. ' تونسي وجزائري '

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الكاف يعلن حكام مواجهتي الأهلي والوداد في دوري الأبطال.. ' تونسي وجزائري ' الكاف يعلن حكام مواجهتي الأهلي والوداد في دوري الأبطال.. ' تونسي وجزائري '

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أسماء الحكام الذين سيديرون مواجهتي الأهلي والوداد في الجولتين الثالثة والرابعة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام الجولة الثالثة في برج العرب ويديرها الطاقم التونسي بقيادة يوسف السرايري، ويعاونه أنور حاميلي ويامن مالوشي الحكم الرابع هو هيثم قيراط.

ويراقب لقاء الجولة الثالثة الإثيوبي أسيفو ليسجيد بيجشاو، ويراقب الحكام الإريتري جيرما يوهانس.

بينما سيقود لقاء الجولة الرابعة في المغرب على ملعب مولاي عبد الله الجزائري مهدي عبيد شريف، ويعاونه عبد الحق إيتشالي وأحمد تامين، والحكم الرابع هو رضوان نسيب.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في المجموعة الأولى بلا نقاط بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية، بينما يتصدر الوداد المجموعة بفوزين متتاليين.

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