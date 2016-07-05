بالفيديو.. ولى العهد السعودى يؤدى صلاة الجنازة على شهداء المسجد النبوى

أدى الأمير محمد بن نايف، ولى العهد السعودى، صلاة الجنازة على شهداء الهجوم الإرهابى الذى استهدف المسجد النبوى، أمس الاثنين، والذى راح ضحيته 4 من رجال الأمن السعودى.

جديراً بالذكر أنه مع وداع شهر رمضان الكريم، غدر الإرهاب الأسود بأمن المملكة العربية السعودية، وشهد مساء اليوم الاثنين، عدة انفجارات انتحارية؛ حيث استهدف انفجاران مسجدًا بمدينة القطيف وآخر استهدف المسجد النبوى الشريف، والذى راح ضحيته 4 من رجال الأمن السعودى وإصابة 5.

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