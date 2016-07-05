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بالفيديو.. ولى العهد السعودى يؤدى صلاة الجنازة على شهداء المسجد النبوى

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بالفيديو.. ولى العهد السعودى يؤدى صلاة الجنازة على شهداء المسجد النبوى بالفيديو.. ولى العهد السعودى يؤدى صلاة الجنازة على شهداء المسجد النبوى
أدى الأمير محمد بن نايف، ولى العهد السعودى، صلاة الجنازة على شهداء الهجوم الإرهابى الذى استهدف المسجد النبوى، أمس الاثنين، والذى راح ضحيته 4 من رجال الأمن السعودى.

جديراً بالذكر أنه مع وداع شهر رمضان الكريم، غدر الإرهاب الأسود بأمن المملكة العربية ، وشهد مساء اليوم الاثنين، عدة انفجارات انتحارية؛ حيث استهدف انفجاران مسجدًا بمدينة القطيف وآخر استهدف المسجد النبوى الشريف، والذى راح ضحيته 4 من رجال الأمن السعودى وإصابة 5.

- وسائل إعلام أمريكية: تفجيرات المدينة والقطيف تهدف لزعزعة استقرار المملكة.. الهجمات تتخذ نهج "داعش".. والسعودية هدف ثمين للتنظيم الإرهابى.. خبراء يحذرون من اعتداءات دموية فى الأشهر المقبلة
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