لجنة تحقيق الطائرة المصرية: تحليل بيانات الصندوقين الأسودين يحتاج وقت

أكدت لجنة التحقيقات الخاصة بالطائرة المصرية المنكوبة التى سقطت فى البحر المتوسط، أن جميع التصريحات الخاصة بالتحقيق فى الحادث تصدر بشكل رسمى عن اللجنة، وأن أية تصريحات من أى جهة أخرى تعتبر اللجنة غير مسئولة عنها .

وأشارت اللجنة فى بيان لها، إلى أن المعلومات التى فى حوزتها تحتاج إلى وقت للتحليل والمطابقة، وخلال الفترة القادمة سيقوم الخبراء بعمليات تدقيق لمعلومات مسجل بيانات الرحلة FDR، ثم عملية ترابط زمنى لتلك المعلومات مع معلومات مسجل الأصوات بكابينة القيادة CVR.

وأهابت اللجنة وسائل الإعلام توخى الحذر فى إصدار التصريحات الصحفية الخاصة بالحادث، مشددة على ضرورة عدم الأخذ بأى معلومات لم تصدر عنها فى هذا الشأن.

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