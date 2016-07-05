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مريض نفسى يهاجم مسجدا فى دمياط بسلاح أبيض ويقتل شخصا ويصيب آخرين

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مريض نفسى يهاجم مسجدا فى دمياط بسلاح أبيض ويقتل شخصا ويصيب آخرين مريض نفسى يهاجم مسجدا فى دمياط بسلاح أبيض ويقتل شخصا ويصيب آخرين
اقتحم مريض نفسى يدعى "سامى .ف.ا" موظف بأوقاف دمياط، مسجد الهدى بقرية شرمساح لمركز الزرقا بدمياط قبل صلاة العشاء وهاجم المصلين بسلاح أبيض، مما تسبب فى وفاة شخص يدعى "عبد النبى .ز.ح" عامل فى مخبز، وأصاب اثنين آخرين بجروح نافذة.

وتم نقل الجميع إلى مستشفى الزرقا المركزى، وإخطار مركز شرطة الزرقا، وانتقل إلى موقع البلاغ الرائد محمد هلالى رئيس مباحث الزرقا، والمقدم عبد اللطيف سعد مفتش مباحث المركزى لكشف وملابساتها الواقعة.

وأكد بعض الأهالى بمحيط الحادث لـ"اليوم السابع" أن المتهم معروف عنه أنه يعانى من مرض نفسى.


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