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"غياب الأطباء والتمريض" خلال زيارة وكيل الصحة بالشرقية لـ"بناحوم "

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"غياب الأطباء والتمريض" خلال زيارة وكيل الصحة بالشرقية لـ"بناحوم " "غياب الأطباء والتمريض" خلال زيارة وكيل الصحة بالشرقية لـ"بناحوم "
قرر الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلغاء تعاقد طبيب الأسنان بالوحدة الصحية بقرية بناحوم مركز فاقوس ونقل الثانى لغيابهم عن العمل ومجازاة التمريض.

كان وكيل وزارة الصحة، قد قام بزيارة على وحدة طب الأسرة بناحوم التابعة لإدارة الصالحية الجديدة الصحية يرافقه الدكتور محي عزت مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية وأثناء الزيارة حضرت النائبة نوسيلة ابو العمرو عضو مجلس النواب واكتشفوا إغلاق الوحدة من نصف ساعة وتم الاتصال بمدير الإدارة والذي حضر علي الفور هو وطبيب أول الوحدة والممرضة المكلفة بالنوبتجية وبعض العاملين بالوحدة.

وتفقد الوحدة ورصد عدم التزام أطباء الأسنان غير بالحضور أحدهما لا يحضر للوحدة منذ فترة طويلة والأخر يحضر على أيام متفرقة فقرر وكيل الوزارة إتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء خدمة الطبيب الأول لتغيبه عن العمل ونقل الطبيب الثاني إلي صان الحجر وندب طبيب أسنان آخر من مستشفي فاقوس المركزي للعمل بالوحدة وقرر وكيل الوزارة إنذار طبيب أول الوحدة بعد علمه بأنه قد غادر الوحدة منذ نصف ساعة فقط نظراً لمرض والدته المفاجئ وتأكيد الطبيب على عدم تكرار ذلك مرة أخرى وأنه حديث التخرج ومكلف منذ شهر ونصف فقط وقرر مجازاة الممرضة المكلفة بالنوبتجية بخصم ثلاثة أيام من راتبها.

وأعطي تعليماته بضرورة توفير عدد 2 من التمريض للعمل بالوحدة من الدفعة الجديدة القادمة وشدد علي مدير الإدارة بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدة وباقي الوحدات التابعة للإدارة بعد إعطائه ضعف.

غياب الأطباء والتمريض خلال زيارة وكيل الصحة بالشرقية لـبناحوم (1)
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وحدة الصحية بناحوم

غياب الأطباء والتمريض خلال زيارة وكيل الصحة بالشرقية لـبناحوم (2)
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اغلاق الوحدة بالجنازير في مواعيد العمل

غياب الأطباء والتمريض خلال زيارة وكيل الصحة بالشرقية لـبناحوم (3)
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وكيل الوزارة يجازي الاطباء المقصرين

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