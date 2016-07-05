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العراق: طيران التحالف الدولي يقتل 40 إرهابيا من«داعش»بالأنبار ونينوي وصلاح الدين

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العراق: طيران التحالف الدولي يقتل 40 إرهابيا من«داعش»بالأنبار ونينوي وصلاح الدين العراق: طيران التحالف الدولي يقتل 40 إرهابيا من«داعش»بالأنبار ونينوي وصلاح الدين

غارة جوية

نفذ طيران التحالف الدولي 24 طلعة قتالية على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظات نينوي وصلاح الدين والأنبار أسفرت عن مقتل 40 إرهابيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتمكن الطيران العراقي من تدمير مقر للقيادة تابع للتنيم في الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك شمالي العراق، ووجهت طائرات “L159″ ضربات جوية لتجمعات مسلحي التنظيم في الحويجة، أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابي وتدمير مقرات للقيادة والسيطرة.

وذكرت خلية الإعلام الحربي ب‏قيادة العمليات المشتركة‬ مساء اليوم الثلاثاء أن طلعات الطيران أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وأماكن تجمع الإرهابيين وأنفاق وقاذفات صاروخية وسيارات وآليات للتنظيم.

وأشارت إلى أن العمليات الاستباقية استنادا لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمـن نفذت طائرات التحالف استهدفت تجمعا لعناصر “داعش” يقدر عددهم بـحوالي 25 إرهابيا بالقرب من جسر القيارة بنينوي كانوا يعتزمون عبور نهر دجلة بواسطة الزوارق إلى قرية العوسجة ومن ثم التوجه الى قرية الكرامة لاستهداف القوات الأمنية.

أ ش أ

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