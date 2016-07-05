بالصور.. محافظة الإسكندرية ترفع القمامة من أماكن ساحات صلاة العيد

قامت محافظة الإسكندرية بأعمال نظافة ورفع القمامة من معظم ساحات صلاة عيد الفطر المبارك الموجوده داخل المناطق الختلفة بالمحافظة، وذلك حتى تظهر الإسكندرية بصوره مشرفة أمام مواطنيها وروادها.

وقام حي منتزة ثاني برفع القمامة من الشوارع المختلفة بنطاق الحي بدءا من منطقة المندرة قبلي حتى منطقة أبو قير، وكثفت محافظة الإسكندرية على مدار اليوم جهودها لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والجانبية.

يأتى ذلك فى اطار استعدادت محافظة الإسكندرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شدد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية على مسئولي مديرية الأوقاف بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق بضرورة الاهتمام بالمساجد وساحات الصلاة في أنحاء الإسكندرية قبل وخلال عيد الفطر المبارك والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بها وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المصلين.



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محافظة الاسكندرية ترفع القمامة من ساحات الصلاة



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المحافظة تكثف جهودها لرفع القمامة



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نظافة اماكن ساحات الصلاة



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المحافظة ترفع القمامة قبل عيد الفطر

- بالصور.. شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك