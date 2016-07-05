أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

لجنة التحقيق: جميع التصريحات حول الطائرة المنكوبة تصدر رسميا عنا فقط

Google+ Print
لجنة التحقيق: جميع التصريحات حول الطائرة المنكوبة تصدر رسميا عنا فقط لجنة التحقيق: جميع التصريحات حول الطائرة المنكوبة تصدر رسميا عنا فقط

أرشيفية

تود لجنه التحقيق الفنى فى حادث الطائرة المصرية المنكوبة A320، بإعلانها أن جميع التصريحات الخاصة بالتحقيق في الحادث تصدر بشكل رسميًا عن اللجنة، وأن أية تصريحات من أى جهة آخري، تعتبر اللجنة غير مسؤولة عنها.

كما أن المعلومات التي في حوزه لجنة التحقيق، تحتاج إلى الوقت للتحليل والمطابقة، وخلال الفترة القادمة، سيقوم الخبراء بعمليات تدقيق لمعلومات مسجل بيانات الرحلة FDR، ثم عمليه ترابط زمني لتلك المعلومات مع معلومات مسجل الأصوات بكابينة القيادة CVR.

وتهيب اللجنة، بوسائل الإعلام، توخى الحذر فى إصدار التصريحات الصحفية الخاصة بالحادث، وترجو عدم الأخذ بأىة معلومات لم تصدر عنها فى هذا الشأن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا