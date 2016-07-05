لجنة التحقيق: جميع التصريحات حول الطائرة المنكوبة تصدر رسميا عنا فقط

تود لجنه التحقيق الفنى فى حادث الطائرة المصرية المنكوبة A320، بإعلانها أن جميع التصريحات الخاصة بالتحقيق في الحادث تصدر بشكل رسميًا عن اللجنة، وأن أية تصريحات من أى جهة آخري، تعتبر اللجنة غير مسؤولة عنها.

كما أن المعلومات التي في حوزه لجنة التحقيق، تحتاج إلى الوقت للتحليل والمطابقة، وخلال الفترة القادمة، سيقوم الخبراء بعمليات تدقيق لمعلومات مسجل بيانات الرحلة FDR، ثم عمليه ترابط زمني لتلك المعلومات مع معلومات مسجل الأصوات بكابينة القيادة CVR.

وتهيب اللجنة، بوسائل الإعلام، توخى الحذر فى إصدار التصريحات الصحفية الخاصة بالحادث، وترجو عدم الأخذ بأىة معلومات لم تصدر عنها فى هذا الشأن.