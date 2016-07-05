ننشر صورة رجل الأعمال ضحية الخلافات الثأرية بين عائلتى "النايض" و"حسونة"

ينشر "اليوم السابع" صورة رجل الأعمال الذى سقط اليوم، الثلاثاء، فى حادث إطلاق نارى بوادى النطرون، نتيجة تصفيات ثأرية بين عائلتى "النايض" و"حسونة".

وشهدت منطقة الكيلو أربعين فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى دائرة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة أسفرت عن مقتل رجل الأعمال "عبد الحليم حميدة عبد الكريم النايض" المرشح السابق للانتخابات البرلمانية عن دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة جراء إصابته بطلق نارى فى الرقبة والبطن، كما أصيب نجله حمزة بطلق نارى من قبل مجهولين.

- مقتل مرشح سابق لمجلس النواب وإصابة نجله بطلق نارى فى خصومة ثأرية بالبحيرة