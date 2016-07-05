دونجا لـ في الجول: من ينفذ شروط المقاصة يحصل على توقيعي.. والزمالك الأقرب

أكد محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب خط وسط مصر المقاصة أن من يلبي طلبت ناديه هو من سوف يستطيع ضمه لصفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويتنافس الأهلي والزمالك على ضم دونجا خلال الصيف الجاري ولكن حتى لم يوقع اللاعب على أي عقود مع أحد قطبي الكرة المصرية.

في الوقت ذاته أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك يوم الثلاثاء عن توصل ناديه لاتفاق مع المقاصة لضم الثلاثي دونجا وميدو جابر ومحمود وحيد. (طالع التفاصيل)

وأكد مصدر في المقاصة لـFilGoal.com أن دونجا ومحمد مسعد قريبان من التوقيع على عقود انضمامها للزمالك، بينما رفض مدرب الفريق إيهاب جلال الاستغناء عن ميدو جابر. (طالع التفاصيل)

وتحدث دونجا لـFilGoal.com قائلا:"الموضوع بالنسبة لي ليس فكرة الأهلي أو الزمالك".

وأكمل"من ينفذ طلبات وشروط إدارة المقاصة هو من سيحصل على توقيعي في النهاية".

وأوضح"الزمالك حتى الآن هو من وافق على كل شروط إدارة المقاصة ومستعد لتلبية طلباتها بالكامل".

وبسؤاله عن حقيقة وجود عرض آخر قيمته المادية أعلى من الزمالك وهل كان من الأهلي أجاب"أعرف أن هناك بالفعل عرض أعلى ماديا من الزمالك لكنني لا أعتقد أنه من الأهلي".