مقتل 3 أشخاص فى قصف مخيم للنازحين فى العراق

قال مسؤولون عراقيون إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون بجروح الثلاثاء خلال تعرض مخيم للنازحين فى جنوب بغداد لقصف بالصواريخ وقذائف الهاون.

وأكد ممثل المفوضية العليا للاجئين فى العراق برونو غيدى: "نندد بهذا الهجوم الجبان ضد مخيم للعائلات النازحة ما أدى إلى مقتل أطفال". وأعلنت الأمم المتحدة، أن مراهقين فى العاشرة والسادسة عشرة بين القتلى الثلاثة.

ويستقبل المخيم أكثر من ستة ألاف شخص فروا من القتال فى محافظتى صلاح الدين شمال والأنبار، وفقا للأمم المتحدة.

وكانت هذه المناطق مسرحا لمعارك عنيفة بين القوات العراقية وتنظيم داعش، منذ سيطرة الأخير قبل نحو عامين على اجزاء واسعة من العراق.