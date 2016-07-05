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آراء القراء بمسلسل "خيانة وطن" في رأيك بالـ show: عمل يخاطب كل الأجيال

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الثلاثاء 05-07-2016 22:11

رأيك بـ "show" زاوية يومية،  يتيح من خلالها "سيدتي نت" المجال أمام القراء، لكي يتحولوا إلى نقاد، ليبدوا آراءهم بموضوعية بما تعرضه الشاشات العربية في رمضان 2016.

بالنسبة إلى مسلسل "خيانة وطن"، كان هناك إجماع على جودة هذا العمل ورقيّه، أداء وتمثيلاً وإخراجاً ونصاً، وخصوصاً قصته الجيدة التي تعكس واقع المجتمع،  وتناقش أحداثاً حساسة جداً تمسّ كل الأجيال.

مسلسل "خيانة وطن" إخراج أحمد يعقوب المقلة، قصة حمد الحمادي، سيناريو وحوار إسماعيل عبد الله، ومن بطولة أحمد إيراج، آلاء شاكر، نور الكويتية، لطيفة المجرن، جاسم النبهان، وحبيب غلوم.

-محمد الجدعاني من جدة- المملكة العربية ، أكد أن مسلسل "خيانة وطن" عمل جيد جداً، ويناقش أبعاداً إنسانية حساسة تمس كل الأجيال، وقال" مسلسل "خيانة وطن" عمل مميز يناقش أبعاداً وقضايا حساسة تمس جيلنا والأجيال القادمة".

- إيمان حسين أحمد من الإمارات العربية المتحدة، وصفت مسلسل "خيانة وطن" بالعمل الراقي والأكثر روعة في رمضان وأوضحت " خيانة وطن من أرقى وأروع المسلسلات التي شاهدتها وبإجماع جميع الأهل والأصدقاء والمعارف ..عمل متكامل ناجح بكل المقاييس".

-سمير محمد عزت من الإمارات العربية المتحدة، اعتبر أن مسلسل "خيانة وطن" عمل ناجح نصاً وتمثيلاً وقصة وإخراجاً، وأكد " خيانة وطن مسلسل مبدع وراقي من قلب الأحداث والواقع. كل شيء فيه رائع: أداء، شخصيات، أحداث، وقائع، حوار،  ديكور،  تتر، وإخراج. فنانون رائعون".

- فزة غزوان أشادت بمسلسل "خيانة وطن" وقالت" هو أفضل مسلسل في رمضان 2016.

 

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سيدتي

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