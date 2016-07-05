بالفيديو: نرمين الفقي تعد جمهورها بالانتقام من رامز جلال

رغم المنافسة بينهما بمجال تقديم برامج المقالب بشهر رمضان 2016، تعاون الفنان إدوارد مع زميله رامز جلال، للإيقاع بالفنانة نرمين الفقي للمرة الأولى ببرنامج "رامز بيلعب بالنار"، ووصف جلال زميله بالخائن، كما منح نرمين العديد من ألقاب الجمال أبرزها الحسناء.

رامز كشف اللعبة منذ البداية وأكد بمقدمة الحلقة أن زميله إدوارد عرض عليه التوسط للإيقاع بالجميلة نرمين الفقي، وأخذ المقابل مقدما، وأنه دخل المقلب وهو على علم بالتفاصيل كاملة، وهو ما سخرت منه نرمين بنهاية الحلقة، مؤكدة أنها ظلت تحتمي بزميلها ادوارد وهي لا تعرف أنه من دبر لها المقلب.

الفقي تصدرت التريند المحلي بموقع التغريدات "تويتر" بعدما ردت للمرة الأولى حول شائعة زواجها عرفياً، وقالت إنه لا يوجد سبب يجعلها تقدم على هذه الخطوة، مؤكدة أن لديها خطاباً كثيرين.

نرمين أكدت لمتابعيها بموقع "الفيس بوك" أنها لم تكن على علم بالمقلب قائلة: "والله ابدا معرفش الندل ادورد باعني وقالي في مهرجان ف المغرب وتكريم"، واضافت لجمهورها: "كل عام وانتم بخير .. ومقلب يفوت ولا حد يموت .. اتمني اني كونت ضيفه خفيفه عليكم .. بس وعد اردهاله مش هسيبه".

شاهد فزع نرمين الفقي بعد احتراق الغرفة