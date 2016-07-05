أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: نرمين الفقي تعد جمهورها بالانتقام من رامز جلال

Google+ Print

الثلاثاء 05-07-2016 22:28

رغم المنافسة بينهما بمجال تقديم برامج المقالب بشهر رمضان 2016، تعاون الفنان إدوارد مع زميله رامز جلال، للإيقاع بالفنانة نرمين الفقي للمرة الأولى ببرنامج "رامز بيلعب بالنار"، ووصف جلال زميله بالخائن، كما منح نرمين العديد من ألقاب الجمال أبرزها الحسناء.

رامز كشف اللعبة منذ البداية وأكد بمقدمة الحلقة أن زميله إدوارد عرض عليه التوسط للإيقاع بالجميلة نرمين الفقي، وأخذ المقابل مقدما، وأنه دخل المقلب وهو على علم بالتفاصيل كاملة، وهو ما سخرت منه نرمين بنهاية الحلقة، مؤكدة أنها ظلت تحتمي بزميلها ادوارد وهي لا تعرف أنه من دبر لها المقلب.

الفقي تصدرت التريند المحلي بموقع التغريدات "تويتر" بعدما ردت للمرة الأولى حول شائعة زواجها عرفياً، وقالت إنه لا يوجد سبب يجعلها تقدم على هذه الخطوة، مؤكدة أن لديها خطاباً كثيرين.

نرمين أكدت لمتابعيها بموقع "الفيس بوك" أنها لم تكن على علم بالمقلب قائلة: "والله ابدا معرفش الندل ادورد باعني وقالي في مهرجان ف المغرب وتكريم"، واضافت لجمهورها: "كل عام وانتم بخير .. ومقلب يفوت ولا حد يموت .. اتمني اني كونت ضيفه خفيفه عليكم .. بس وعد اردهاله مش هسيبه".

شاهد فزع نرمين الفقي بعد احتراق الغرفة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد