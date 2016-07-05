للمرة الثالثة... قرطاج تختار يسرا محنوش!

تستعد النجمة التونسية يسرا محنوش لافتتاح موسم حفلاتها لصيف الـ 2016 مع مجموعة كبيرة من الحفلات والمهرجانات الراقية التي ستبدأها من بلدها الأم تونس مع مهرجان صفاقس الدولي الذي ستقف على مسرحه نهاية شهر تموز يوليو الحالي في ليلة راقية تجمعها مع القيصر كاظم الساهر الذي لطالما دعمها وأثنى على قدراتها الفنية، كما أطلق عليها لقب سيّدة الطرب العربي. الساهر ومحنوش سيحتفلان باطلاق صفاقس عاصمة الثقافة العربية، وهنا يهم يسرا أن تعبّر عن سعادتها بهذا البُعد الثقافي الذي تحققه صفاقس بجهود الشعب التونسي وبإصراره على الحياة والتطور الحضاري.

برنامج حفلات يسرا محنوش حافل هذا الصيف حيث ستحيي مهرجان سبيطلة الدولي مطلع شهر آب أغسطس المقبل في ليلة تونسية تطغى عليها الأجواء الطربية المميزة، أما مفاجأة الصيف فكانت قد أعلنتها يسرا عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي اختيارها من قِبل لجنة مهرجان قرطاج الدولي لاختتام دورته المقبلة في العشرين من شهر آب القادم.

للمرة الثالثة ستقف يسرا محنوش على مسرح المهرجان الأكثر عراقة وقيمة بين المهرجانات العربية، إذ تلتقي محبيها من ابناء بلدها الحبيب ومن زوّاره الكثر في ليلة ستُحفَر على سجّل قرطاج الذهبي والذي يفخر بابنته. يسرا محنوش النجمة التونسية التي أصبحت سفيرة لشابات تونس وصوتها الشبابي الأول بشهادة اهم النقّاد والإعلاميين.

من جهة أخرى، تدخل يسرا الاستديو خلال الايام القليلة المقبلة لتضع صوتها على أغنية جديدة سوف تبصر النور خلال الموسم الصيفي، وبعد حلول عيد الفطر السعيد. بالمناسبة، تتقدّم محنوش بأحرّ التهاني في هذا العيد المبارك سائلة الله أن ينعم على عالمنا العربي بمزيد من السلام والامان، وأن يحفظ بلدها تونس من كل مكروه، كما تعايد أهل الصحافة والإعلام وتشكرهم جزيل الشكر على متابعتهم الدائمة لها ولنشاطاتها وأعمالها.

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