دراسة: تناول الأسبرين قبل العلاقة الجنسية يزيد فرص إنجاب الذكور

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قد تساعد السيدات اللاتى يرغبن فى إنجاب الذكور، خاصة السيدات اللاتى يعانين من الإجهاض المتكرر، حيث أشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون أمريكيون إلى أن تناول السيدات عقار الأسبرين قبل اللقاء الجنسى مع أزواجهن يزيد فرص إنجاب أطفال ذكور.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد إجراء دراسة على أكثر من 1228 سيدة كان لديهن تاريخ مرضى من الإجهاض المتكرر، حيث حصلوا على الأسبرين منخفض الجرعة، الذى يحتوى على مادة حمض الأسيتيل ساليسيليك قبل اللقاء الجنسى مباشرة، وكشفت النتائج أن هذا العقار الشهير ساهم فى تعزيز فرص ولادة الذكور بنسبة أكبر بلغت الثلث مقارنة بالسيدات اللاتى لم يتناولنه الذى لم تتجاوز النسبة لديهم 23%.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن الأسبرين يحد من الالتهابات التى تعانى منها الكثير من السيدات، ومن ثم تمنع الهجوم على الأجنة الذكور بمجرد تكونها عن طريق المناعة، خاصة أن الجنين الذكر أكثر عرضة للتلف والهجوم بواسطة المناعة والمواد الالتهابية مقارنة بالإناث، وهو ما يفسر زيادة معدلات ولادة الإناث مقارنة بالذكور فى الكثير من الدول مثل بريطانيا.

وأضاف الباحثون أن هناك العديد من العوامل التى تقلل فرص ولادة الذكور مثل الضغط النفسى والتلوث والتدخين قبل تخصيب البويضة، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Clinical Investigation" خلال شهر يوليو الحالى.

ومن جانبه علق أحد الخبراء البريطانيين على هذه النتائج، لاقتا إلى أنها تنطبق فقط على السيدات اللاتى تعانى من الإجهاض المتكرر والمصابات بالالتهابات.

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