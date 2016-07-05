أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة تأمر بتشريح جثتى رجل الأعمال والراهبة بعد مقتلهما بوادى النطرون

Google+ Print
النيابة تأمر بتشريح جثتى رجل الأعمال والراهبة بعد مقتلهما بوادى النطرون النيابة تأمر بتشريح جثتى رجل الأعمال والراهبة بعد مقتلهما بوادى النطرون
أمرت نيابة شمال الجيزة بتشريح جثتى رجل الأعمال والراهبة والتصريح بدفنهما عقب تعرضهما لإطلاق النار من جانب مسلحين بمنطقة منشأة القناطر بوادى النطرون اليوم، الثلاثاء، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط مرتكبى الحادث.

وذكر مصدر أمنى أنه تم الاستماع لأقوال قائد السيارة الميكروباص وعدد من الأشخاص الذين كانوا يستقلوا السيارة بصحبة الراهبة الذين أكدوا أنهم أثناء سيرهم بمكان الحادث فوجئوا بصوت إطلاق أعيرة نارية ثم أصابت رصاصة رأس المجنى عليها.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين الذى نفذ الجريمة كان بحوزته بندقية آلى، وأنه أطلق النار بكثافة تجاه سيارة رجل الأعمال، مما أسفر عن مقتله وإصابة نجله الذى كان يقود السيارة، كما أصيبت الراهبة التى تصادف مرورها بمكان الحادث، بالسيارة التى كانت تستقلها.

وكانت مديرية أمن الجيزة نصبت أكمنة ثابتة ومتحركة للقبض على المتهمين باغتيال رجل أعمال وإصابة نجله وقتل راهبة (تصادف مرورها بسيارتها بمكان الحادث بطريق إسكندرية الصحراوى) اليوم، الثلاثاء.

وأكد مصدر بمديرية أمن الجيزة أن مرتكبى الجريمة طاردوا سيارة رجل الأعمال عبد الحليم حميدة عبد الكريم صاحب شركة "استيراد وتصدير" يقيم بمدينة كفر الدوار أثناء استقلاله سيارة ملاكى بجواره نجله حمزة "طالب" أثناء عودته من مطار القاهرة عقب أدائه العمرة، وأطلقوا الرصاص تجاه السيارة، مما أسفر عن مقتل رجل الأعمال نتيجة اختراق رصاصة رأسه وأخرى رقبته وإصابة نجله بطلقتين بالقدمين.

وأضاف المصدر أنه تصادف مرور سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأشخاص اخترقت إحدى الطلقات رأس راهبة كانت تستقل السيارة مما أسفر عن مقتلها فى الحال وفر المتهمين هاربين.

- مصرع راهبة ورجل أعمال بطلق نارى فى خلاف ثأرى بين عائلتى "النايط وحسونة"(تحديث)

- تفاصيل مقتل راهبة ورجل أعمال مسلم فى جريمة ثأر بين عائلتى "النايط" و"حسونة" بوادى النطرون.. الجناة استخدموا سيارة بيضاء وسلاح آلى .. إصابة نجل رجل الأعمال ..والأمن ينشر أكمنة للقبض على المتهمين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني