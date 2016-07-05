النيابة تأمر بتشريح جثتى رجل الأعمال والراهبة بعد مقتلهما بوادى النطرون

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة بتشريح جثتى رجل الأعمال والراهبة والتصريح بدفنهما عقب تعرضهما لإطلاق النار من جانب مسلحين بمنطقة منشأة القناطر بوادى النطرون اليوم، الثلاثاء، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط مرتكبى الحادث.

وذكر مصدر أمنى أنه تم الاستماع لأقوال قائد السيارة الميكروباص وعدد من الأشخاص الذين كانوا يستقلوا السيارة بصحبة الراهبة الذين أكدوا أنهم أثناء سيرهم بمكان الحادث فوجئوا بصوت إطلاق أعيرة نارية ثم أصابت رصاصة رأس المجنى عليها.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين الذى نفذ الجريمة كان بحوزته بندقية آلى، وأنه أطلق النار بكثافة تجاه سيارة رجل الأعمال، مما أسفر عن مقتله وإصابة نجله الذى كان يقود السيارة، كما أصيبت الراهبة التى تصادف مرورها بمكان الحادث، بالسيارة التى كانت تستقلها.

وكانت مديرية أمن الجيزة نصبت أكمنة ثابتة ومتحركة للقبض على المتهمين باغتيال رجل أعمال وإصابة نجله وقتل راهبة (تصادف مرورها بسيارتها بمكان الحادث بطريق مصر إسكندرية الصحراوى) اليوم، الثلاثاء.

وأكد مصدر بمديرية أمن الجيزة أن مرتكبى الجريمة طاردوا سيارة رجل الأعمال عبد الحليم حميدة عبد الكريم صاحب شركة "استيراد وتصدير" يقيم بمدينة كفر الدوار أثناء استقلاله سيارة ملاكى بجواره نجله حمزة "طالب" أثناء عودته من مطار القاهرة عقب أدائه العمرة، وأطلقوا الرصاص تجاه السيارة، مما أسفر عن مقتل رجل الأعمال نتيجة اختراق رصاصة رأسه وأخرى رقبته وإصابة نجله بطلقتين بالقدمين.

وأضاف المصدر أنه تصادف مرور سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الأشخاص اخترقت إحدى الطلقات رأس راهبة كانت تستقل السيارة مما أسفر عن مقتلها فى الحال وفر المتهمين هاربين.

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