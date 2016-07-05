تقرير في الجول – هؤلاء ينافسون رمضان صبحي في ستوك سيتي

اقترب رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب من الانتقال إلى ستوك سيتي بعد مرونة من ناديه في الاستغناء عنه.. لكن ماذا عن فرصه في المشاركة مع هؤلاء؟

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أكد لـ FilGoal.com مجلس إدارة الأهلي وافق على رحيل رمضان (طالع التفاصيل).

وانفرد FilGoal.com في وقت سابق بعرض من ستوك سيتي صاحب المركز التاسع بالدوري الإنجليزي (طالع التفاصيل).

عرض ستوك سيتي أكده وكيل أعماله نادر شوقي الذي صرح أن الفريق الإنجليزي قدم عرضا للنادي الأهلي بقيمة 5 ملايين يورو للظفر بخدمات الجناح صاحب الـ19 عاما (طالع التفاصيل).

ومع اقتراب صبحي من الانضمام لصناع الخزف يستعرض FilGoal.com أرقام الخماسي الهجومي الذي اعتمد عليهم مدرب الفريق مارك هيوز بشكل دائم في الموسم المنصرم.

ماركو أرناوتوفيتش

لعب النمساوي 2808 دقيقة مقسمة على 34 مباراة في الدوري الإنجليزي بواقع 33 مباراة بدأها أساسي ومباراة لعبها بديلا.

سجل 11 هدفا وصنع 6، قدم 43 تمريرة حاسمة لرفاقه وخلق 49 فرصة للتسجيل.

أكمل 56% من مراوغاته هذا الموسم، بواقع 60 مراوغة صحيحة.

1072 تمريرة نجح منهم 851 بدقة بلغت 79%.

صوب أرناوتوفيتش 70 تصويبة، 41 فقط كانوا باتجاه المرمى.

وعلى المستوى الدفاعي، اعترض الخصم 28 مرة وشتت الكرة 16 مرة ونجح في إتمام 39 استخلاصا صحيحا، فيما فشل في 64.

بطاقتين صفراوتين فقط تحصل عليهم صاحب الـ27 عاما.

بويان كركيتش

لعب الإسباني 1698 دقيقة مقمسة على 27 مباراة في الدوري الإنجليزي، وباقع 25 مباراة بدأها أساسيا و5 مباريات لعبها بديلا.

سجل 7 أهداف وصنع هدف وحيد، قدم 25 تمريرة حاسمة وخلق 26 فرصة للتسجيل.

أكمل 49% من مراوغاته هذا الموسم، بواقع 47 مرواغة صحيحة.

782 تمريرة نجح منهم 614 بدقة بلغت 84%.

صوب بويان 36 تصويبة، 18 فقط كانوا باتجاه المرمى.

وعلى المستوى الدفاعي، اعترض الخصم 15 مرة وشتت الكرة مرتان ونجح في إتمام 12 عرقلة صحيحة، فيما فشل في 43.

بطاقتين صفراوتين فقط تحصل عليهم صاحب الـ25 عاما.

مامي بيرام ضيوف

لعب السنغالي 1294 مقسمة على 26 مباراة في الدوري الإنجليزي، وباقع 12 مباراة أساسيا و14 مباراة بديلا.

سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد، قدم 9 تمريرات حاسمة وخلق 10 فرص للتسجيل.

أكمل 57% من مراوغاته هذا الموسم، بواقع 12 مرواغة صحيحة.

264 تمريرة نجح منهم 190 بدقة بلغت 72%.

صوب ضيوف 30 تصويبة، 27 منهم كانوا باتجاه المرمى.

وعلى المستوى الدفاعي، اعترض الخصم 5 مرات وشتت الكرة 20 مرة ونجح في إتمام 16 عرقلة صحيحة، فيما فشل في 22.

3 بطاقات صفراء كانت من نصيب صاحب الـ28 عاما.

شكردان شاكيري

لعب النمساوي 2013 دقيقة مقسمة على 27 مباراة في الدوري الإنجليزي خاضها جميعا منذ الدقيقة الأولى.

سجل 3 أهداف وصنع 6 أهداف، قدم 44 تمريرة حاسمة وخلق 50 فرصة للتسجيل.

أكمل 46% من مراوغاته هذا الموسم، بواقع 36 مرواغة صحيحة.

634 تمريرة نجح منهم 522 بدقة بلغت 82%.

صوب شاكيري 40 تصويبة، 17 فقط كانوا باتجاه المرمى.

وعلى المستوى الدفاعي، اعترض الخصم 12 مرة وشتت الكرة 4 مرات ونجح في إتمام 11 عرقلة صحيحة، فيما فشل في 32.

3 بطاقات صفراء كانت من نصيب صاحب الـ24 عاما.

إبراهيم أفيلاي

لعب الهولندي 2103 دقيقة مقسمة على 31 مباراة في الدوري الإنجليزي، وباقع 24 مباراة أساسيا و7 مباريات بديلا.

سجل هدفين وصنع مثلهما، قدم 19 تمريرة حاسمة وخلق 21 فرصة للتسجيل.

أكمل 63%% من مراوغاته هذا الموسم، بواقع 41 مرواغة صحيحة.

1257 تمريرة نجح منهم 1135 بدقة بلغت 90%.

صوب أفيلاي 39 تصويبة، 13 فقط كانوا باتجاه المرمى.

وعلى المستوى الدفاعي، اعترض الخصم 11 مرة وشتت الكرة 16 مرة ونجح في إتمام 22 عرقلة صحيحة، فيما فشل في 39.

3 بطاقات صفراء كانت من نصيب صاحب الـ30 عاما، كلها جاءت بسبب تدخلاته العنيفة على الخصوم، بالإضافة إلى تعرضه للطرد مرة واحدة.