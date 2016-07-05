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مباحث منيا القمح تضبط 13 ألف قرص مخدر من عقار التامول قبل ترويجها بالعيد

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مباحث منيا القمح تضبط 13 ألف قرص مخدر من عقار التامول قبل ترويجها بالعيد مباحث منيا القمح تضبط 13 ألف قرص مخدر من عقار التامول قبل ترويجها بالعيد
تمكن ضباط مباحث منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطلين قبل قيامهما بترويج 13 ألف قرص من عقار التامول المخدر بدائرة المركز فى عيد الفطر، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة منيا القمح برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالشرقية إخطاراً من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الجنوب، يفيد بورود معلومات سرية للنقيب محمد فؤاد معاون مباحث منيا القمح عن قيام كل من "أشرف ف ذ"31 سنة، و"سعيد د س" 35 سنة مقيمين ببندر منيا القمح بترويج كمية من العقاقير المخدرة بالمدينة فى عيد الفطر.

وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، تمكنت مأمورية شارك فيها النقباء إسماعيل محروس ومحمد فؤاد ومحمود شكرى معاونى مباحث منيا القمح من ضبط المتهمين، وبحوزتهما 13 ألف قرص من عقار التامول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26290 جنح المركز.

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