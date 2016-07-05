بالصور.. باحثى محميات البحر الأحمر يعثرون على نسر عقابى نادر بشواطئ الغردقة

أنقذت محميات البحر الأحمر أحد النسور العقابية النادرة، بعد العثور عليه مصاب بأحد جناحيه، حيث عثر عليه بشاطئ احدى القرى السياحية شمال الغردقة.

ومن جانبه، قال أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر أن طائر النسر العقابى يعد من الطيور الجارحة الذى يتميز بقدرة كبيرة علي صيد الأسماك ويعيش بجزر البحر الأحمر ويقيم اعشاشة على هذا الجزر.

وأضاف غلاب أن تم نقل الطائر بعد العثور عليه غير قادر علي الطيران بشاطئ احدى القرى السياحية، وتم نقله لمقر محميات البحر الأحمر، لعلاجه وإطلاق سراحه مرة أخرى.



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نسر العقاب اثناء نقله لمقر محميات البحر الأحمر



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باحثى محميات البحر الأحمر اثناء عثورهم علي النسر



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اصابة النسر في احدي جناحية وعلاجه بمحميات البحر الأحمر

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