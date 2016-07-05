أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة" عيدية فريق "كعب داير" لأهالى دمنهور

Google+ Print
بالصور.. "جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة" عيدية فريق "كعب داير" لأهالى دمنهور بالصور.. "جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة" عيدية فريق "كعب داير" لأهالى دمنهور
حرص فريق "كعب داير" التطوعى، بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، على مشاركة أهالى المدينة فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك، من خلال تنظيمهم لفعالية توزيع العيدية والبلالين على المواطنين.

وقال محمد أبو حسين المسئول الإعلامى فى بفريق كعب داير، لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، إن الفريق بدأ تكوينه منذ 3 شهور وقام بعمل 5 فعاليات فى الشارع خلال الفترة الماضية.
>وأضاف قائلاً: "إحنا فريق عمل خيرى وتطوعى اسمه كعب داير فى دمنهور نزلنا امبارح فى الشارع ووزعنا بالونات على الناس ووزعنا عيدية، ظرف كده فيه جنيه ورق وتفى ورسالة فرحة ده بالنسبة للولاد، بالنسبة للبنات الصغيرة وزعنا اظرف فيها خواتم اكسسوار و توفى ورسالة فرحة".

وتابع: "الفريق مكون من حوالى 3 شهور ودى خامس فعالية لينا فى الشارع أول فعالية نزلنا وزعنا رسائل سعادة وفرحة على الناس، تانى فعالية كانت فى موجة الحر الأخيرة نزلنا وزعنا مية وعصير على سواقين التاكسى وظباط المرور و الناس وعمال النضافة".

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (1)
>

جنيه ورق عيدية للأهالى

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (2)
>

بلالين فرحة العيد

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (3)
>

فريق كعب داير قبل بدء الفاعلية

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (4)
>

توزيع البلالين على الأطفال

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (5)
>

توزيع البلالين على الفتايات

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (6)
>

صورة لأعضاء الفريق مع شباب دمنهور

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (7)
>

المعايدة على الأطفال الصغار

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (8)
>

معايدة على أطفال دمنهور

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (9)
>

البلالين للأمهات

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (10)
>

عيدية جنيه ورق لطفلة صغيرة

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (11)
>

البلالين عيدية الفريق لطفل صغير مع والدته

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (12)
>

رسالة القارئ 1

جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة عيدية فريق كعب داير لأهالى دمنهور (13)
>

رسالة القارئ 2


>- صحافة المواطن.. أهالى حى المرج يطالبون بوضع صناديق قمامة داخل الشوارع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365