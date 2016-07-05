بالصور.. "جنيه ورق وتوفى ورسالة فرحة" عيدية فريق "كعب داير" لأهالى دمنهور

حرص فريق "كعب داير" التطوعى، بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، على مشاركة أهالى المدينة فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك، من خلال تنظيمهم لفعالية توزيع العيدية والبلالين على المواطنين.

وقال محمد أبو حسين المسئول الإعلامى فى بفريق كعب داير، لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، إن الفريق بدأ تكوينه منذ 3 شهور وقام بعمل 5 فعاليات فى الشارع خلال الفترة الماضية.

>وأضاف قائلاً: "إحنا فريق عمل خيرى وتطوعى اسمه كعب داير فى دمنهور نزلنا امبارح فى الشارع ووزعنا بالونات على الناس ووزعنا عيدية، ظرف كده فيه جنيه ورق وتفى ورسالة فرحة ده بالنسبة للولاد، بالنسبة للبنات الصغيرة وزعنا اظرف فيها خواتم اكسسوار و توفى ورسالة فرحة".

وتابع: "الفريق مكون من حوالى 3 شهور ودى خامس فعالية لينا فى الشارع أول فعالية نزلنا وزعنا رسائل سعادة وفرحة على الناس، تانى فعالية كانت فى موجة الحر الأخيرة نزلنا وزعنا مية وعصير على سواقين التاكسى وظباط المرور و الناس وعمال النضافة".



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جنيه ورق عيدية للأهالى



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بلالين فرحة العيد



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فريق كعب داير قبل بدء الفاعلية



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توزيع البلالين على الأطفال



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توزيع البلالين على الفتايات



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صورة لأعضاء الفريق مع شباب دمنهور



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المعايدة على الأطفال الصغار



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معايدة على أطفال دمنهور



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البلالين للأمهات



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عيدية جنيه ورق لطفلة صغيرة



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البلالين عيدية الفريق لطفل صغير مع والدته



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