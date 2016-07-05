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نشرةONA الرمضانية ا لطيفة ومدحت صالح في ضيافة الحياة..وعبد الباسط حمودة في ضيافة «نغم اف ام»

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عبد الباسط حمودة_عمرو الليثى_راغدة شلهوب و الفنانة لطيفة

عبد الباسط حمودة_عمرو الليثى_راغدة شلهوب و الفنانة لطيفة

إعداد – إنجي لطفي
> تقدم وكالة «ONA» نشرتها الخاصة بتغطية الأعمال الرمضانية، من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة، بوسائل الإعلام على مختلف وسائل الإعلام.

 

 

 

قالت الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج 100 سؤال، المذاع على شاشة “الحياة”، إنها سجلت حلقة خاصة مع الفنانة لطيفة، تحدثت خلالها عن ذكريات الماضي وألبوماتها، وعن النوستالجيا، والفن والغناء..للمزيد

الإعلامية راغدة شلهوب_والفنانة لطيفة

الإعلامية راغدة شلهوب_والفنانة لطيفة

تحتفل إذاعة نغم اف ام 105.3 في حلقة خاصة جدا بعيد الفطر المبارك على 105.3 بالفنان الشعبي عبد الباسط حمودة أول أيام العيد ..للمزيد

عبد الباسط حمودة

عبد الباسط حمودة

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج “بوضوح” على شاشة الحياة خلال أيام عيد الفطر المبارك..للمزيد

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

قررت قنوات النهار، عرض مسلسلي «فوق مستوى الشبهات» و« سقوط حر» على شاشة «النهار1 » اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 10 يوليو..للمزيد

«فوق مستوى الشبهات» على «النهار 1»

«فوق مستوى الشبهات» على «النهار 1»

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أونا

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