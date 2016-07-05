نشرةONA الرمضانية ا لطيفة ومدحت صالح في ضيافة الحياة..وعبد الباسط حمودة في ضيافة «نغم اف ام»

إعداد – إنجي لطفي

> تقدم وكالة «ONA» نشرتها الإخبارية الخاصة بتغطية الأعمال الرمضانية، من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة، بوسائل الإعلام على مختلف وسائل الإعلام.

قالت الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج 100 سؤال، المذاع على شاشة “الحياة”، إنها سجلت حلقة خاصة مع الفنانة لطيفة، تحدثت خلالها عن ذكريات الماضي وألبوماتها، وعن النوستالجيا، والفن والغناء..للمزيد

تحتفل إذاعة نغم اف ام 105.3 في حلقة خاصة جدا بعيد الفطر المبارك على 105.3 بالفنان الشعبي عبد الباسط حمودة أول أيام العيد ..للمزيد

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج “بوضوح” على شاشة الحياة خلال أيام عيد الفطر المبارك..للمزيد

قررت شبكة قنوات النهار، عرض مسلسلي «فوق مستوى الشبهات» و« سقوط حر» على شاشة «النهار1 » اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 10 يوليو..للمزيد