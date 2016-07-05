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"رجيم السعادة" أغرب أنظمة الدايت لعلاج السمنة.. الشيكولاتة والكيك والمكرونة

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"رجيم السعادة" أغرب أنظمة الدايت لعلاج السمنة.. الشيكولاتة والكيك والمكرونة "رجيم السعادة" أغرب أنظمة الدايت لعلاج السمنة.. الشيكولاتة والكيك والمكرونة
أنظمة الرجيم التقليدية أصبحت لا تجدى نفعا هذه الأيام مع الكثير من الأشخاص المصابين بالسمنة وفرط الوزن، ويرجع هذا فى الأغلب إلى فشلهم فى الاستمرار فى الدايت بسبب الملل منه وعدم قدرتهم على تحمل الشعور بالحرمان لفترات طويلة، لذا أصبحت هناك حاجة ماسة إلى طرح أنظمة جديدة وجديرة بالتجربة تشجع مرضى البدانة على الاستمرار فيها لفترة طويلة.

رجيم الكيك والآيس الكريم


>وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من هولندا والبرتغال أن تخصيص يوما فى الأسبوع لتناول الكيك أو الآيس كريم أو أى من الأطعمة التى يشتهيها الشخص يزيد فرص نجاح الرجيم بشكل ملحوظ، إذ يجعل الشخص أحسن مزاجا وأكثر قدرة على التحكم فى نفسه، ويجعل الدايت أمرا محببا بالنسبة له، وبالتالى قد يتبعه لسنوات طويلة دون توقف، فيحقق الوزن الذى يحلم به دون صعوبة.

رجيم الشيكولاتة


>وفى السياق ذاته كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية أن أنظمة الرجيم التقليدية الحالية تفشل غالبا لأنها تكون مشددة أكثر من اللازم، لذا فإن الاعتماد على تناول كميات متوسطة من الشيكولاتة (يفضل الشيكولاتة السوداء) خلال يوم واحد بالأسبوع يجعل الدايت أكثر إثارة، ويجعل مرضى السمنة أكثر قدرة على اتباعه وتزداد فرص نجاح الرجيم.

رجيم المكرونة


>وأخيرا كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد نيوروميد الإيطالى أن تناول المكرونة قد لا يتسبب فى الإصابة بالوزن الزائد على عكس اعتقاد الكثير من الأشخاص، شريطة تناولها مع النظام الغذائى للبحر المتوسط، الغنى الخضراوات والفواكه والأسماك وزيت الزيتون، وذلك حسبما نشر بمجلة "التغذية والسكر".

وكشفت النتائج أن المكرونة (رغم غناها بالكربوهيدرات) فساهمت فى تقليل مؤشر كتلة الجسم بشكل طفيف ، كما قللت محيط خصر عدد كبير من الأشخاص الذين خضعوا للدراسة، وأكد الباحثون أن المكرونة لا تتسبب فى زيادة الوزن، على عكس ما هو معتقد.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا المكرونة بشكل منتظم كانوا أكثر قدرة على اتباع النظام الغذائى للبحر المتوسط بشكل منتظم، لافتين فى الوقت نفسه إلى ضرورة عدم الإفراط فى المكرونة للتمتع بالفوائد الصحية السابق ذكرها، كما يجب على مرضى السكر الحد بشكل ملحوظ منه حتى لا تتعرض صحتهم للخطر.

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