ديلى ميل: أفضل 5 أطعمة للتمتع ببشرة جذابة وساحرة

كشف تقرير مثير نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الأطعمة التى تمنحك بشرة ساحرة وجذابة، دون الحاجة للكريمات المختلفة، أو تناول أى عقاقير دوائية، وتشمل:

1.البطيخ: يحتوى على 93% من وزنه مياه، وهو غنى بفيتامين "أ" و"ج"، وهما من مضادات الأكسدة الرائعة التى تساهم فى تعزيز صحة البشرة ومكافحة الشيخوخة المبكرة، كما تساهم الأحماض الدهنية وكمية المياه العالية فى ترطيب البشرة ومقاومة حب الشباب.

2.الشيكولاتة السوداء: غنية بمركبات طبيعية رائعة تحمى الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالى تقلل فرص إصابة بالجلد بالتلف، كما أنها تتمتع بخواص رائعة مضادة للالتهابات تساهم فى منع الإصابة بالإكزيما الجلدية.

3.الخيار: يحتوى على نسبة كبيرة للغاية من المياه تساهم فى ترطيب البشرة، كما أنه غنى بالسيليكا التى تنشط الإنزيمات المسئولة عن إنتاج الكولاجين الذى يمنح البشرة المرونة اللازمة لها، كما أنه غنى بالكثير من الفيتامينات التى تمنع احتباس السوائل داخلها وتساهم فى تنشيطها.

4.الكوسة: غنى بالمياه التى ترطب الجلد، كما تحتوى على مركبات رائعة تجعل بشرتك مشرقة وجميلة، بالإضافة إلى غناها بفيتامين أ و ج و ب مركب، وهم يساهمون فى مكافحة التهابات وشيخوخة الجلد.

5.الأفوكادو: غنى بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وهى تساهم فى حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما يحمى البشرة الحساسة من الضرر الذى يلحق بها ويتمتع بخواص مضادة للالتهابات ويحسن مرونة البشرة.

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