مصرع راهبة ورجل أعمال بطلق نارى فى خلاف ثأرى بين عائلتى "النايط وحسونة"(تحديث)

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، أن الراهبة نادية بدير مارجرجس بمصر القديمة لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بطلق نارى بالخطأ حال استقلال سيارة تابعة للكنيسة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، حال توجهها إلى ديرها بالبحيرة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خلاف ثأرى بين عائلتى النايط وحسونة فى منطقة منشأة القناطر بالجيزة سبب الحادث، حيث كان أفراد عائلة قتلوا شخص من عائلة أخرى منذ فترة، وقررت عائلة القتيل الثأر لأبنهم، وتتبعوا أهل الجانى، وحال عودة رجل وأبنه من العمرة أمطروهم بوابل من الرصاص فقتلوا الرجل ويدعى حليم عماد عبد الكريم وأصابوا ابنه وفى الآثناء تصادف مرور سيارة الكنيسة فاخترقها الرصاص وأصاب الراهبة ما أسفر عن وفاتها، مضيفاً أن الحادث وقع فى منطقة الكيلو أربعين فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

ويذكر أن الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى، كان قد أعلن قبل قليل، عن مصرع الراهبة أثناسيا بدير مار جرجس بمصر القديمة بطلق نارى وهى فى طريقها لدير مارجرجس بالبحيرة، مؤكداً نجاة راهبتين وطبيبة والسائق.

وتقدم الأنبا إرميا، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بتعزيات السماء لمجمع الراهبات ولأسرة الراهبة الفقيدة، وأعلن الأنبا إرميا أيضاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، مصرع رجل أعمال وإصابة ابنه خلال إطلاق النار، متوجها بالتعزيات لأسرته، متمنياً الشفاء للمصابين.

الأنبا أرميا: مصرع ضابط وراهبة بطلقات نارية على طريق الخطاطبة