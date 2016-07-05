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عبد الله الثني يصف اتفاق الأمم المتحدة حول ليبيا بـ "غير مُجدى"

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عبد الله الثني يصف اتفاق الأمم المتحدة حول ليبيا بـ "غير مُجدى" عبد الله الثني يصف اتفاق الأمم المتحدة حول ليبيا بـ "غير مُجدى"
قال رئيس وزراء ليبيا إن الأمم المتحدة تحاول فرض اتفاقا غير مجدى على الفصائل المتنوعة فى البلاد والذى "يفسد" العملية السياسية ولن يقبله البرلمان.

عبد الله الثنى هو رئيس حكومة انتقالية مقرها شرقى ليبيا ويشرف عليها برلمان معترف به دوليا. كان البرلمان قد رفض حكومة وفاق وطنى بوساطة من الأمم المتحدة فى العاصمة طرابلس.

وقال الثنى للأسوشيتد برس اليوم الثلاثاء إن الجانبين وصلا لطريق مسدود وهناك مبادرة جديدة من الأمم المتحدة فى الطريق لتعديل الاتفاق.

كانت الدول الغربية قد احتشدت خلف حكومة الوفاق، وتأمل فى أن توحد القوى الليبية ضد الجماعات المرتبطة بتنظيم داعش، والجماعات المتطرفة الأخرى.

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