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مقتل مرشح سابق لمجلس النواب وإصابة نجله بطلق نارى فى خصومة ثأرية بالبحيرة

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مقتل مرشح سابق لمجلس النواب وإصابة نجله بطلق نارى فى خصومة ثأرية بالبحيرة مقتل مرشح سابق لمجلس النواب وإصابة نجله بطلق نارى فى خصومة ثأرية بالبحيرة
لقى قبل قليل عبد الحليم حميدة عبد الكريم النايض المرشح السابق للانتخابات البرلمانية عن دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة مصرعه جراء إصابته بطلق نارى فى الرقبة والبطن، كما أصيب نجله حمزة بطلق نارى من قبل مجهولين على الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية دائرة مديرية أمن الجيزة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه صرح مصدر أمنى أن الجريمة لخلافات ثأرية بين عائلة القتيل بحير وعائلة حسونة على خلفية مقتل أحد أفراد عائلة حسونة ويدعى على سالم بتاريخ 3/5 / 2016، مضيفا أنه الآن هناك معركة قائمة بين العائلتين بنطاق محافظة الجيزة.


>- مصدر: راهبة الخطاطبة ماتت بطلق أصابها بالخطأ فى خلاف ثأرى بين عائلتين
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