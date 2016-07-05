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ضبط أمين شرطة مفصول بالدقهلية يجمع أموال بحجة مساعدة زميل له فى الخدمة

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ضبط أمين شرطة مفصول بالدقهلية يجمع أموال بحجة مساعدة زميل له فى الخدمة ضبط أمين شرطة مفصول بالدقهلية يجمع أموال بحجة مساعدة زميل له فى الخدمة
تمكن ضباط مباحث مركز بنى عبيد بالدقهلية من ضبط أمين شرطة مفصول استولى على أموال مواطنين بحجة مساعدة أمين شرطة زميل له فى الخدمة.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بتقدم كلاً من مختار حسن السيد غازى 52 سنة مهندس زراعى، ومقيم بقرية الصالحات التابعة لدائرة المركز، وعلاء عثمان 55 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير ببلاغ بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز والحصول من الأول على مبلغ ألف جنيه بدون وجه حق، وطلب من الثانى مبلغ 2000 جنيه، بزعم مساعدة أحد زملائه بالمركز لنشوب حريق بمسكنه.

وتوصلت تحريات الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه "عادل ع ع ر" 45 سنة أمين شرطة مفصول بمركز دكرنس وحالياً سائق "توك توك"، ومقيم بميت سويد.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالكشف عليه تبين أنه صادر ضده حكميين فى قضيتين، وتم تحرير محضرين بالواقعة، وجارى عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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