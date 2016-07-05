النيابة تباشر التحقيق فى واقعة "زفة قميص النوم بحلوان"

تباشر نيابة حلوان برئاسة المستشار إسلام سرور التحقيق مع 4 أشخاص من بينهم ربة منزل لاتهامهم بزفة مسجل خطر بقميص نوم انتقاما منه بعد قيامه بمحاولة التعدى جنسيا على جارته المتهمه الرابعة، بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان.

وكانت منطقة حلوان شهدت واقعة زفة بلدى لمسجل خطر على غرار مسلسل "الأسطورة" بعد أن تعرض المسجل إلى ربة منزل ومعاكستها، والتى تعد زوجة مسجل خطر "محبوس" على ذمة إحدى القضايا، وظل يتعرض لها فى الشارع بمنطقة المشروع الأمريكى فى حلوان، وهو ما دفعها لإبلاغ شقيق زوجها المسجل أيضا عما حدث.

وعلى الفور استعان المسجل بعدد من أصدقائه المسجلين، وبدأوا تنفيذ أحداث المشهد الدرامى كما جاء فى المسلسل، وقاموا بالاعتداء على المسجل الذى تعرض لزوجة شقيقه، وإحداث اصابات بجروح سطحية بأسلحة بيضاء، ومن ثم تجريده من ملابسه فى الشارع وارتدائه "قميص نوم" وسط ذهول أهالى المنطقة.

بالصور والفيديو.. على غرار مسلسل الأسطورة.. زفة بقميص نوم لرجل بالفيوم سجل مقاطع فيديو مخلة لزوجته ونشرها على مواقع التواصل.. والزوج يردد: "فوضت أمرى ليك يا رب".. ومصدر أمنى: ضبط طرفى الواقعة