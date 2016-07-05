الأنبا آرميا: استشهاد ضابط وراهبة إثر إطلاق نار على سيارة بالخطاطبة

قال الأنبا آرميا الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن سيارة تقل 3 راهبات تعرضت لإطلاق نار أثناء توجهها إلى منطقة الخطاطبة بمحافظة المنوفية؛ ما أسفر عن استشهاد الراهبة اثناسيا من دير مارجرجس بمصر القديمة بطلق ناري .

وأضاف الأنبار آرميا – في تدوينة بموقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي اليوم – إن الراهبات الثلاثة ومعهن طبيبة وسائق السيارة كانوا في طريقهم لدير مارجرجس بالخطاطبة، عندما تعرضت السيارة لإطلاق نار مؤكدا نجاة راهبتين والطبيبة والسائق .

وقال الأنبا آرميا إن ضابطا استشهد وأصيب ابنه في الحادث ذاته.

أ ش أ