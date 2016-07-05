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علماء بريطانيون يبتكرون علاج سريع لألم الأسنان

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علماء بريطانيون يبتكرون علاج سريع لألم الأسنان علماء بريطانيون يبتكرون علاج سريع لألم الأسنان

حشو أسنان

توصل علماء بريطانيون إلى طريقة جديدة لعلاج الأسنان، عن طريق زرع مادة داخل السن المريض بإمكانها إعادة بناء العاج الصلب.

وتشبه زراعة تلك المادة داخل الأسنان إلى حد كبير، عملية الحشو المعتادة التي تجرى لسد الفراغات داخل السن المريض لمنع نمو البكتيريا داخلها.

ويتم حقن تلك المادة داخل الأسنان ثم تصليبها باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وبمجرد وصولها إلى لب السن فإنها تحفز الخلايا للتكاثر والتحول إلى عاج.

وقال قائد الأبحاث في جامعة نوتنغهام آدم سيليز: “صممنا مواد حيوية صناعية يمكن أن تستخدم بطريقة مشابهة لحشو الأسنان لكنها تنشط الخلايا الداخلية لإصلاح وإعادة تكوين أنسجة اللب والعاج المحيط بها”.

ومنحت الجمعية الملكية البريطانية لتقنيات الكيمياء الناشئة، الابتكار الجديد، جائزة المركز الثاني في قطاع المواد لعام 2016

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