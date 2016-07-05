خبير استراتيجي: لم تفلح رهانات الجماعات المتطرفة في زعزعة استقرار السعودية

قال الخبير الاستراتيجي السعودي، العميد حسن ظافر، إن التفجيرات التي ضربت المملكة العربية السعودية أمس، كانت عبارة عن رهانات من الجماعات المتطرفة الإرهابية التي حاولت زعزعة الأمن، إلا أنها لم تفلح.

وأضاف ظافر خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن ابتزاز الإرهاب للمملكة العربية والشعب السعودي لن يجدي، مشددًا على أن الإرهاب حاول إحداث صدمة للسعودية، والعالم العربي والإسلامي بتلك التفجيرات.

وأوضح ظافر، أن الفترة المقبلة قد تشهد تكريس لدور التحالف العربي العسكري الإسلامي، لمكافحة الإرهاب، وبالتالي عمل استراتجية شاملة تقوم على إخراج إيران، كحكومة من منظمة التعاون الإسلامي، حتي ولو وصل الأمر إلى نقل المعركة إلى داخل إيران، إذا تمادت فى أفعالها، متهمًا إيران، بوقفها وراء كل مايحدث فى دول الخليج خلال الآونة الأخيرة، من استهداف للعقيدة فى العالم الإسلامي.