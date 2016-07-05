الرئيس الألماني يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

وجه الرئيس الألماني يواخيم جاوك رسالة تهنئة إلى المسلمين في عموم البلاد، داعيا إلى تعزيز وترسيخ التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع الألماني.

وقال الرئيس غاوك “رغم أن الاحتفال بعيد الفطر يتزامن مع إرهاب إسلاميين متشددين، فإن ذلك يدفعنا إلى رفع شعار التعايش السلمي عاليا والدفاع عنه في ظل العمل في مجتمع يتحمل مسؤوليته إزاء الجميع”.

كما بعث وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير برسالة تهنئة إلى مسلمي ألمانيا، دعا خلالها، إلى العمل من أجل السلام.

وقال شتاينماير “لنجعل من عيد الفطر منطلقا للعمل من أجل التعايش السلمي ومن اجل التسامح في المجتمع الألماني وفي عموم العالم.

يذكر أن نحو خمسة ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا، معظمهم من الأتراك يليهم المسلمون العرب.

أ ش أ