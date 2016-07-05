أخبار عاجلة

مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك

Google+ Print
بالصور.. شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك بالصور.. شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك
أعلنت محافظة الإسكندرية استمرار أعمال تطوير وتجميل الميادين المختلفة بالمحافظة لتعود الإسكندرية عاصمة للسياحة والجمال، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، حرص جميع أجهزة المحافظة على أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها، مشدداً على ضرورة أن يقدم لزوار الإسكندرية أفضل الخدمات وعلى أعلى مستوى من نظافة وإنارة وطرق مرصوفة وجوامع مجهزة تماما لاستقبال المصلين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك (1)
>

ميادين الاسكندرية تتجمل قبل عيد الفطر

شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك (2)
>

تجميل الميادين

شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك (3)
>

اعادة تطوير ميادين الاسكندرية

شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك (4)
>

اعادة تشغيل نافورات الميادين

شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك (5)
>

ميدان سيدى جابر الشيخ

شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك (6)
>

ميدان سيدى جابر المحطة

شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك (7)
>

تجميل الميادين


>- محافظ الإسكندرية: لن أقبل بهذا المستوى من النظافة وعلى الشركة الالتزام بعملها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365