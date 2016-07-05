بالصور.. شوارع وميادين الإسكندرية تتجمل لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت محافظة الإسكندرية استمرار أعمال تطوير وتجميل الميادين المختلفة بالمحافظة لتعود الإسكندرية عاصمة للسياحة والجمال، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، حرص جميع أجهزة المحافظة على أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها، مشدداً على ضرورة أن يقدم لزوار الإسكندرية أفضل الخدمات وعلى أعلى مستوى من نظافة وإنارة وطرق مرصوفة وجوامع مجهزة تماما لاستقبال المصلين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.



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ميادين الاسكندرية تتجمل قبل عيد الفطر



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تجميل الميادين



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اعادة تطوير ميادين الاسكندرية



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اعادة تشغيل نافورات الميادين



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ميدان سيدى جابر الشيخ



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ميدان سيدى جابر المحطة



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تجميل الميادين

- محافظ الإسكندرية: لن أقبل بهذا المستوى من النظافة وعلى الشركة الالتزام بعملها