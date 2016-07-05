بالصور.. الصائمون يهربون من حرارة الشمس لمياه البحر المتوسط بمصيف بلطيم

توافد الآلاف من الصائمين على مصيف بلطيم ، اليوم الثلاثاء، فى آخر أيام شهر رمضان، ولجئوا الصائمون لمياه البحر المتوسط هروباً من حرارة الشمس .

قال فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، خلال تصريحات صحفية له، إن مصيف بلطيم كامل العدد قبل حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً إنه تم مضاعفة فرق الإنقاذ على الشواطئ وتحديد المناطق الخطرة التى يجب تفاديها لضمان عدم حدوث حالات غرق .

وأضاف شميس، أنه تم توفير كافة احتياجات المعيدين من سلع غذائية كما تم اتخاذ توفير وسائل السلامة للمصطافين والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر والرياح أولاً بأول حفاظاً على رواد المصيف واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترات العيد .



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الصائمون يلجئون لمياه البحر المتوسط ببلطيم من حرارة الجو



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توافد المعيدين على مياه مصيف بلطيم



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صفاء مياه البحر المتوسط بمصيف بلطيم



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الاطفال والشباب فى اخر يوم فى رمضان بمياه البحر المتوسط بمصيف بلطيم



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امتلاء شواطئ المصيف بالمترددين لقضاء أيام عيد الفطر المبارك



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شواطئ مصيف بلطيم تستقبل المعيدين



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اهتمام بشواطئ مصيف بلطيم

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